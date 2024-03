Navrus Festival | la festa della primavera e del nuovo anno in Asia Centrale

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Se siete alla ricerca di un’esperienza di viaggio unica e autentica, non potete perdervi il, lae delche si celebra ogniin Mongolia e in altri paesi dell’. Ilè un’occasione per scoprire le tradizioni, la cultura e la gastronomia di un popolo antico e ospitale, che vi accoglierà con gioia e generosità. Questaè stata dichiarata dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, riconoscendo così il suo significato universale e la sua importanza nel preservare la diversità culturale. Cos’è ilin...