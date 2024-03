Navalny | capo servizi esteri russi Naryshkin | La sua una morte naturale | purtroppo prima o poi la vita finisce

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il decesso dell'ex dissidente russo Aleksei, avvenuto in carcere in Siberia lo scorso 16 febbraio, sarebbe accaduto a causa di una "". Lo ha detto in un'intervista trasmessa dal canale Tv Rossiya-1 ildeisegreti, Serghei. "Non penso che ci sia stato un c