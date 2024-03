Navalnaya | tutti alle urne contro Putin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 12.00 Yuliainvita i russi a recarsiil 17 marzo,12, come forma di protesta. Lancia in un video sul web l'iniziativa "Mezzogiorno", già sostenuta dal marito prima di morire in carcere. "Deciderete poi voi cosa fare, votare, rovinare la scheda elettorale, scrivere 'Navalny'",spiega la vedova.L'iniziativa "aiuterà a capire che c'è tanta gente che non appoggia il Cremlino". Intanto,i servizi segreti russi dichiarano che per Navalny si è trattato di "morte naturale. Nessun complotto".