Navalnaya | “Mezzogiorno contro Putin | tutti alle urne il 17 marzo”

Yulia Navalnaya , la vedova dell'oppositore di Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia lo scorso 16 febbraio, ha esorta to i russi a boicottare le ... (ilfoglio)

Appello ai russi di Yulia Navalnaya: "Andate alle urne il 17 marzo alle 12, tutti contro Putin", ha esortato: è dato dall’appello che Yulia Navalnaya ha fatto ai russi: "Andate alle urne il 17 marzo alle 12 come forma di protesta contro il governo di Putin". "Mezzogiorno contro Putin" è un’iniziativa che era ...rtl

Russia, Navalnaya: “Il 17 marzo tutti alle urne alle 12 contro Putin”: La vedova di Alexey Navalny rilancia in un video sul web l'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin" già appoggiata dal dissidente prima di morire.lanotiziagiornale

I motivi dei forfait della vedova di Navalny e della moglie di Zelensky al discorso sullo stato dell’Unione di Biden: La vedova di Navalny e la moglie di Zelensky, le due icone anti-Putin, non parteciperanno al discorso sullo stato dell'Unione di Biden al Congresso. E i motivi non sono solo personali. In ballo per Ky ...lettera43