(Di mercoledì 6 marzo 2024) PRATA DI PORDENONE - Launa carico di ignoti per la morte diLauren Van Winkle, la dodicenne trovatanel proprio. L'ipotesi è di...

Natalia, morta nel letto a 12 anni: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo: PRATA DI PORDENONE - La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel ...msn

Dodicenne morta nel letto, la Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo: Acquisite informazioni da ospedale e squadra di football per fare luce sulle cause del decesso della statunitense Natalia Lauren Van Winkle nella casa a Prata ...messaggeroveneto.gelocal

Natalia muore nel sonno a 12 anni. Il sospetto di un'embolia dopo l'infortunio sportivo. I controlli negativi, poi la tragedia: PORDENONE - È morta nel sonno a 12 anni. Natalia Van Winkle, figlia di un soldato americano in servizio al 31° Fighter Wing di Aviano e di una dipendente della stessa Base Usaf, ...ilgazzettino