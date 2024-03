(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte diLauren Van Winkle, la dodicenne trovatanel proprio. L'ipotesi è die non...

PRATA DI PORDENONE - La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto . ... (ilgazzettino)

La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto . L'ipotesi è di ... (leggo)

Natalia, morta nel letto a 12 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale: l'indagine per omicidio colposo: La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto. L'ipotesi è di omicidio colposo e non ...leggo

Natalia, morta nel letto a 12 anni: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo: PRATA DI PORDENONE - La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto. L'ipotesi è di omicidio colposo e non ...ilgazzettino

Dodicenne morta nel letto, la Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo: Acquisite informazioni da ospedale e squadra di football per fare luce sulle cause del decesso della statunitense Natalia Lauren Van Winkle nella casa a Prata ...messaggeroveneto.gelocal