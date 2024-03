(Di mercoledì 6 marzo 2024)a Como unambizioso e, unico nel suo genere, pere promuovere la cultura del tessile, attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l’esposizione del patrimonio strumentale e documentalestoria del tessile enell’area comasca e lombarda. Ma anche per promuovere la formazione scolastica ed extrascolastica costantemente adeguata all’evoluzionetecnologia e coordinata alle esigenze dell’industria tessile. È il, che prenderà avvio nelle prossime settimane, di creazioneFondazioneE.T.S. (Ente del Terzo Settore). Attraverso una fusione trasformativa, confluiranno in un unico soggetto ...

Nasce la scuola “ circolare e smontabile ”, al via la gara d’appalto per il progetto di c+s architects Prototipi di scuole circolari che costruiscono ... (puntomagazine)

Nasce la scuola “ circolare e smontabile ”, al via la gara d’appalto per il progetto di c+s architects Prototipi di scuole circolari che costruiscono ... (puntomagazine)

Finestre a tutta altezza e ampie logge coperte che fanno entrare il mare dentro casa e generosa la luce del sole. Sul lungomare di Varigotti, in Liguria, ... (nuovasocieta)

Nasce un progetto inclusivo per valorizzare il mondo della seta: A Como Nasce la Fondazione della Seta E.T.S., un progetto unico per valorizzare la cultura tessile e promuovere formazione e innovazione nel settore.ilgiorno

Ex campino di San Prospero. Lavori fino a giugno 2025: "Il progetto di riqualificazione dell’ex campino di San Prospero Nasce dalle criticità strutturali, evidenziate dai pesanti avvallamenti della pavimentazione, e funzionali, dovute al dimensionamento d ...lanazione

Nasce il primo progetto di distretto multifiliera: La Regione Toscana ha approvato il primo progetto integrato di Distretto multifiliera per il comparto agroalimentare, con un contributo di 4,5 milioni per 20 aziende. Un passo significativo dopo 30 an ...lanazione