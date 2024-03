Napoli | torna la Venere degli Stracci L’autore Michelangelo Pistoletto | “Voglio abbracciare chi la incendiò”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In piazza Municipio ala, opera del maestro. La nuovaè stata posizionata lì dove fu sistemata lo scorso 28 giugno e incendiata il 12 luglio da Simone Isaia, giovane con problemi psichici attualmente in carcere. L’opera resterà in piazza per tre mesi prima di essere collocata in via permanente nella chiesa di San Pietro ad Aram. “Felice che lasia rinata.colui che l’ha incendiata” dice. Il sindaco Manfredi: “Importante sfida vinta. Sia rinascita anche per chi la diede in fiamme”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.