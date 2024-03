Napoli-Torino | scelto l’arbitro del match | la designazione fa discutere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si avvicina sempre più, con laarbitrale annunciata quest’oggi per ildel Maradona. La decisione fa. Le ore 20.45 di venerdì 8 marzo coincideranno con il calcio d’inizio di, atteso al Maradona meno di una settimana dopo la sfida fra gli azzurri e la Juventus. Gli uomini di Calzona si preparano dunque a scendere in campo contro l’altra squadra del capoluogo piemontese per ottenere lo stesso risultato maturato contro i bianconeri, auto-lanciandosi così in orbita non solo in termini di classifica ma anche a causa del successivo impiego in Champions League contro il Barcellona. Passano quindi le ore e l’incontro fra partenopei e granata prende forma, con l’annuncio ufficiale arrivato anche in merito alla ...