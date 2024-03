Napoli | ottime prestazioni per Coli Saco con l’Ancona

(Di mercoledì 6 marzo 2024), di proprietà del, sta dimostrando una stagione estremamente positiva con la maglia del: l’ultima rete segnata contro Rimini rappresenta il suo terzo gol nelle ultime quattro partite. Il centrocampista, in prestito dal club azzurro, ha collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. L'articolo

Entrambe i calciatori del Napoli sono recuperati e saranno a disposizione per la Supercoppa in Arabia Saudita Poche ore e sarà finalmente Napoli-Fiorentina . ... (spazionapoli)

L’attesa cresce, manca sempre meno a Milan – Napoli, un grande classico della A: nel mentre buone notizie per Mazzarri . Dopo la bella vittoria in rimonta ... (spazionapoli)

La Juventus esonera il tecnico delle Women Montemurro. Braghin rinnova fino al 2027: E poi, ovviamente, di risultati: citato precedentemente il suo palmarès, non vanno dimenticate anche le due ottime partecipazioni alla Women’s Champions League nel 21/22 e 22/23. Juventus comunica ...tuttojuve

Improta su Zielinski: "Mortificante vederlo così, fossi in lui non scenderei più in campo": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta: " Il Napoli contro la Juventus mi ha convinto, nonostante le occasioni concesse. Questa squ ...tuttonapoli

Torna l'incubo dei rigoristi: un problema in più in vista del Barcellona: Il Napoli ed i rigoristi: un problema di difficile risoluzione. Anche nell'anno magico dello scudetto, gli azzurri avevano faticato a trovare un calciatore affidabile al 100% dal dischetto.tuttonapoli