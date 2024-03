Napoli | le ultime sugli infortunati | out Rrahmani | Ngonge e Cajuste Ecco le condizioni di Osimhen

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il successo di domenica contro la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona è tempo di guardare avanti per il. Tra due...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli Calzona : «Siamo ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rocchi a Open VAR: ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter Inzaghi : per il ... (calcionews24)

Napoli-Torino, Ferrante doppio ex: "Calzona Anche fortunato con la Juve": L’obiettivo è raggiungere l’ultimo posto Champions. Dopo l’esonero di Mazzarri il Napoli non poteva più sbagliare e i calciatori non avevano più alibi. C’è anche un percorso europeo ancora da ...corrieredellosport

SSC Napoli, il report: Osimhen in gruppo! Le ultime su Rrahmani, Cajuste e Ngonge: Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata ...msn

Mauro insiste: "Napoli-Juve Quello era un rigorino! Se fosse stato fallo, gli spezzava la caviglia" | VIDEO: Massimo Mauro, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha commentato su Pressing il rigore fischiato dall'arbitro in Napoli-Juventus 2-1.ultime notizie. Questo il parere di Mauro: "Se vogliamo dirla ...msn