Napoli | le condizioni di Osimhen e Rrahmani

(Adnkronos) – Buone notizie per ile i fantallenatori. Rientrato infatti l'allarme attorno alledi Victor, che oggi è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Ieri il nigeriano aveva lavorato a parte, facendo temere un possibile forfait nell'anticipo della 28a di Serie A contro il Torino, ma questa mattina l'attaccante ha svolto la seduta con i compagni e dunque venerdì sarà a disposizione di mister Calzona. Lavoro a parte, invece, per gli acciaccati, Cajuste e Ngonge, attenzioni rivolte in particolare alledel difensore che potrebbe essere risparmiato in campionato in vista della sfida di martedì di Champions League a Barcellona.