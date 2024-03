Napoli | la Venere degli Stracci risorge in piazza Municipio

La Venere di Pistoletto ritorna a Napoli, uguale ma diversa: Napoli, presentata la monumentale Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, che ritorna a piazza Municipio dopo l’incendio dello scorso luglio ...exibart

ON AIR - De Biasi: "Il Napoli è in salute, in Champions può eliminare il Barcellona": Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "I risultati evidenziano un Napoli in salute, peccato per il gol preso a Cagliari che ha evitato agli azzurri un'altra vi ...napolimagazine

Pistoletto: “Voglio vedere e abbracciare chi incendiò la Venere degli stracci”: Il maestro Michelangelo Pistoletto, in occasione dell'inaugurazione della nuova Venere degli stracci in piazza Municipio a Napoli, parla di Simone Isaia.2anews