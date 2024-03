Napoli | il futuro di Calzona e quello di Kvara…

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il primo ad anticipare l’arrivo dialè stato Matteo Matteo Moretto, giornalista di Relevo. Il quale dà aggiornamenti sui social suldel tecnico azzurro ma anche ct della Slovacchia: “Il contratto che lega Francescoalè di soli quattro mesi. Il poco tempo a disposizione per definire la trattativa-Slovacchia non ha permesso di studiare eventuali clausole di rinnovo automatico e/o di rescissione all’interno dell’accordo., se De Laurentiis… Se De Laurentiis vorrà provare a tratteneresulla panchina della squadra partenopea dovrà sedersi nuovamente con la Federazione slovacca e negoziare. Francescoha un contratto con la Slovacchia fino a dicembre 2025 con opzione ...

