Napoli | con il numero ventidue Giovanni…

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il capitano delGiovanni Di Lorenzo ha rilasciato una simpatica intervista ai canali ufficiali del club. In auto, mentre si dirige al Konami Training Center di Castel Volturno. “Sveglia presto, porto Azzurra a scuola e poi vado diretto al campo di allenamento, a Castel Volturno, che è di strada. A casa ci siamo pochissimo per ritiri, partite etc, quindi quando ci sono cerco di stare coi miei figli per giocare, anche se ti portano via tante energie. E’ tosta stargli dietro e lì capisci anche la mamma che lavoro fa perché è lei che sta con loro tutto il giorno, sono fortissime“ Di Lorenzo al termine dell’allenamento… ” “A fine allenamento vado a riprendere Azzurra. Stare con loro è la cosa più bella che c’è. Quando ti nasce un figlio la vita cambia, vivi più per loro che per te. Se c’è una cosa che odio diè il traffico. Però poi ti ...