Napoli | Calzona si affida ai leader | dialoghi con due giocatori | Ecco cosa trapela

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Francesconon vuole cali di tensione nele siaiDi Lorenzo e Osimhen per tenere alta la concentrazione. CALCIO– A Castel Volturno l’aria è cambiata. Ildi Francescoha ritrovato il sorriso, i risultati e quel bel gioco che aveva incantato nella prima parte di stagione. “Il mister non vuole assolutamente cali di tensione nel suo spogliatoio, dopo i troppi blackout accusati in passato“, rivela una fonte interna al Corriere dello Sport. E per tenere sempre alta l’asticella della concentrazione,sta facendo leva suidella squadra. “L’allenatore parla molto con Di Lorenzo e Osimhen, sono i suoi punti di riferimento”, aggiunge la fonte. Il capitano azzurro rappresenta un ...