Napoli Calzona | il tecnico ora punta la riconferma

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024)non è un semplice traghettatore: ildelha preso una squadra in crisi e le sta ridando sicurezza. E il futuro… «Traghettatore a chi?» titola il Mattino parlando deldelFrancesco. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano, l’allenatore dopo la vittoria ottenuta contro la Juve ha ridato sicurezza ed entusiasmo all’ambiente – lasciato a pezzi dalle gestioni di Rudi Garcia e Mazzarri – e, in caso di quinto posto, potrebbe ottenere anche la conferma. Al momento lui schiva tutte le domane sul futuro, ma è innegabile che dopo la gavetta nello staff di Sarri e Spalletti, la sua conoscenza dell’ambiente, e i risultati incoraggianti ottenuti dal suo arrivo, possano essere tutte frecce al suo arco per una discutere a giugno di una ...