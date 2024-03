Napoli | Cajuste in dubbio per il Barcellona solo 3 scelte per Calzona | “Il club ha fatto un guaio”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Jensè ancora ai box e rischia di saltare il big match di Champions col, lasciando asole 3 opzioni a centrocampo. CALCIO– Si complica ulteriormente il cammino delverso i quarti di finale di Champions League. Oltre alla complicata sfida contro il, Francescopotrebbe non avere a disposizione la rosa al completo per il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jensè ancora fermo ai box e le sue condizioni fisiche destano preoccupazione in vista dell’impegno catalano: “Ilrischia di presentarsi acon soli tre centrocampisti disponibili, senza alcuna riserva”. Un vero e proprio “grosso” ...

