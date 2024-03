Napoli | allarme centrocampo in vista della Champions League

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Prima il Torino, poi il Barcellona, seguito a sua volta in sequenza da Inter e Atalanta: neanche il tempo di gustarsi il sempre succulento successo contro l'acerrima rivale Juventus, quello che gli ha consentito di continuare a sognare un posto nella prossima, che ildeve tornare sul pezzo indi un mese di marzo che sarà rovente e complicatissimo: forse addirittura determinante per l'intero prosieguostagione. La prossima tappa di questo tour de force sarà ancora tra le mura amiche del Maradona, dove venerdì 8 marzo alle 20.45 si presenterà un Torino piazzato esattamente al centroclassifica, nella cosiddetta terra di mezzo che potrebbe suggerire una mancanza di motivazioni. In realtà la situazione ...

