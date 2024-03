Napoli | a San Martino via ai lavori | «Addio palizzata di legno»

«La Regione Campania investe un miliardo e 300 milioni di euro per il rinnovo di tutto il parco dei treni del servizio pubblico locale. Quando inauguriamo ... (ilmattino)

Tempo di lettura: 2 minutiGiornate di relax e cultura per Walter Mazzarri , ex allenatore del Napoli . Nonostante l’esonero di qualche settimana fa, il tecnico ... (anteprima24)

Barcellona, Romeu: "Col Napoli gara che segnerà la stagione. Buone possibilità di passare": Sarà comunque una partita che segnerà la stagione: abbiamo un risultato non ideale ma buono, ci sono buone possibilità di passare", ha detto in riferimento alla sfida contro il Napoli. . Gli infortuni ...tuttonapoli

De Magistris, la nuova sfida: «Mi ricandiderò a sindaco di Napoli»: Complice il Covid che fece slittare le elezioni, Luigi De Magistris è stato il sindaco più longevo nella storia di Napoli, quasi 11 anni con la fascia tricolore. E a Palazzo San Giacomo ci vorrebbe ...ilmattino

Tacchinardi: "Conosco Calzona, sapevo che avrebbe fatto rinascere il Napoli": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Alessio Tacchinardi, ex Juve: " Contro il Napoli è stata una gara divertente, il Napoli è in crescita. Conosco molto ben ...tuttonapoli