Muschio bianco

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Sono trascorsi già quindici anni da quando ha visto la luce , ma non è questo che conta. Oggi, guardando indietro al mio passato, posso affermare con certezza che la vita di uno scrittore non ha a che fare con l’età del corpo, ma con lo stato dell’anima. Quanto è accaduto mi dà il diritto di affermarlo. Inoltre, l’età di uno scrittore è soprattutto uno stato della coscienza”.? Quando un libro ha qualcosa da dire davvero (ma è anche vero il contrario), lo si capisce da parti cosiddette collaterali come premesse, ringraziamenti e saluti. E’ il caso di questi, tratti da di Anna Nerkagi che prosegue: “Sono rimasta in silenzio per quindici anni. Nel mentre è come se la mia anima avesse vissuto almeno centocinquant’anni, ma non del nostro tempo, del tempo umano, bensì di un tempo altro. Non riesco a spiegarlo a parole, ma sento, avverto in me un’infinita vecchiaia”. Ci sono libri che ...