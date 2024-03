Muore per un malore di fronte alla moglie in campagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 6 marzo 2024 – È morto mentre poteva le viti della sua vigna. Un 76enne di San Casciano ha perso la vita nella giornata di mercoledì 6 marzo attorno alle 12,30 nella zona del Bardella, a pochi metri dnuova caserma dei vigili del fuoco intervenuti anche loro per tentare di salvarlo. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha avuto unmentre era nel campo insieme. È stata lei a chiamare i soccorsi. Che sono arrivati immediatamente. È arriva l’ambulanza con l’infermiere a bordo, è stato fatto decollare Pegaso da Ponte a Niccheri e sono intervenuti i vigili del fuoco perché per il terreno fangoso era impossibile raggiungere l’uomo con i mezzi tradizionali. Una volta sul posto i soccorritori hanno tentato tutte le manovre di rianimazione. Hanno ...