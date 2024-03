Moviola Sporting Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 6 marzo 2024)arbitraledelvalido per gli Ottavi d’Europa League 2023/24:delladeltraLisbona, valido per gli Ottavi d’Europa League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Daniel Siebert.DEL

Sporting Lisbona Atalanta 0-0 LIVE: la partita sta per cominciare: A Lisbona, il match d’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Sporting: sintesi, tabellino, risultato, Moviola e cronaca live A Lisbona, Atalanta e Sporting si affrontano nel match valido per gli Ottav ...calcionews24

Programma giornaliero, allenamento pomeridiano per l’Hellas: Comincia la settimana che porta al match del Via del Mare tra Lecce ed Hellas Verona: gialloblù in campo nel pomeriggio ...calciohellas

Moviola Rennes-Milan: l’episodio chiave del match: L’episodio arbitrale chiave del match valido per gli spareggi di Europa League 2023/2024 tra Rennes e Milan L’episodio chiave della Moviola del match tra Rennes e Milan, valido per per gli spareggi di ...calcionews24