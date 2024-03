Moviola Real Madrid-Lipsia | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 6 marzo 2024)arbitraledelvalido per il ritorno degli ottavi di Champions League: ladidelladeltra, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Davide Massa.DEL

Gazzetta - Non c’è il rigore per l’Inter: Ennesimo episodio favorevole all'Inter in stagione, la Moviola di gazzetta parla di Svista (anche se rivista) di Ayroldi quando assegna il rigore all’Inter per (non) fallo di ...tuttojuve

Psg, Mbappé si rifiuta di autografare foglio con logo Real: Il Psg e Mbappé sono sbarcati in Spagna per affrontare la Real Sociedad e il francese si è rifiutato di firmare un autografo su un foglio con logo Real Il Psg e Mbappé sono sbarcati in Spagna per ...calcionews24

Mbappé Real Madrid, ufficialità a breve. Ecco le ultime: Secondo quanto Sky Sports il PSG sta aspettando che Mbappé avvisi di aver firmato per il Real Madrid. Dopo di che avverrà l’ufficialità da entrambe le parti su una delle più grandi operazioni di ...calcionews24