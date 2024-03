Motta firma una nuova colonna sonora

(Di mercoledì 6 marzo 2024)prosegue il percorso in ascesa, da quando ha deciso di intraprendere la carriera di solista. L’artista quest’anno hato unadell’opera prima di Massimiliano Zanin, recentemente uscito in tutte le sale cinematografiche. Nel frattempo, continua ad ampliare la sua discografia. La carriera diprosegue dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo, con laper il primo film diretto da Massimiliano Zanin. Mentre continua a lavorare incessantemente alla sua musica, l’artista prepara anche il suo ritorno ai live già tra qualche giorno. I nuovi progetti di, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagCantautore e compositore, ha ufficialmente inaugurato un nuovo capitolo da solista quando ha ...

Atalanta-Bologna 1-2: Zirkzee e Ferguson firmano un colpo da Champions: Apre Lookman per i nerazzurri, ma nella ripresa gli emiliani la ribaltano consolidando il quarto posto ...repubblica

Atalanta-Bologna 1-2, vittoria in rimonta con gol di Zirkzee e Ferguson: Il Bologna vince 2-1 in rimonta sul campo dell'Atalanta oggi nel match in calendario per la 27esima giornata di Serie A. I bergamaschi sbloccano il risultato con Lookman al 28'. Il Bologna ribalta il ...adnkronos

Thiago Motta dopo Atalanta-Bologna: "Champions Neanche ci penso": Il mister dei rossoblù è soddisfatto dopo la vittoria in rimonta sull'Atalanta: "La squadra ha fatto un'ottima partita contro una squadra difficile - ha detto -. L'ingresso di Saelemaekers ha dato ...sport.sky