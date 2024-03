Motomondiale | Gp Qatar Di Giannantonio Già a mio agio con nuova moto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Nella pre season le performance sono state molto solide" DOHA () - "Se penso al, non posso che avere dei bellissimi e indelebili ricordi". Fabio Di, new entry con il giallo fluo del VR46 Racing Team, e subito a suocon la, è felice di iniziare la suaav

Lusail, 19 feb. – (Adnkronos) – Francesco Pecco Bagnaia è il più veloce nella prima giornata di test in Qatar , sul circuito di Lusail. Il campione del mondo ... (calcioweb.eu)

L’attesa è finita. Questo fine settimana si alza il sipario sul Motomondiale 2024 . La prima tappa del (lunghissimo) calendario sarà il GP dell Qatar , in scena ... (oasport)

Interviste: vai alla sezione: Il pilota della Ducati: "Ho ritrovato velocità e con la GP24 è stato subito amore. In Qatar la sprint la vince Pecco, per la gara siamo in tre..." ...gazzetta

Programma MotoGP, orari e tv GP Qatar 2024: palinsesto Sky e TV8 8-10 marzo: L’attesa è finita. Finalmente le chiacchiere finiscono ed è tempo di cominciare il Motomondiale 2024. La prima tappa del lungo e faticoso calendario sarà il GP dell Qatar, in scena sul tracciato del L ...oasport

Al via la MotoGP 2024: gli orari TV del GP di Lusail, Qatar: Questo week end si riaccendono i motori della MotoGP, con la stagione 2024 del Motomondiale che prederà il via dal circuito di Lusail, Qatar. Ecco gli orari TV delle prove, delle qualifiche e delle ga ...motociclismo