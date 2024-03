MotoGP | Morbidelli ancora in dubbio per il Qatar | decisivo l’ultimo controllo medico

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Francoè volato in, manon sa con certezza se prenderà parte o meno al GP che inaugurerà la stagione 2024 di. A causa di un incidente occorso a Portimao lo scorso gennaio – commozione cerebrale, fortunatamente senza lesioni al cervello – il pilota italo-brasiliano ha infatti dovuto saltare i test pre-campionato di Sepang e Losail. Dall’ultima risonanza magnetica tuttavia sono emersi riscontri incoraggianti e, se anche ilal quale si sottoporrà in Medio Oriente sarà positivo, allora potrà gareggiare. “Sono impaziente di provare la moto e tornare alle gare” ha dichiarato, che dopo una lunga avventura in Yamaha guiderà ora una GP24. SportFace.

