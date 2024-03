Motociclista a 300 km h in tangenziale | mette il video sui social | arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Unspagnolo è statodopo aver pubblicato suiunin cui sfreccia a 300 km/h su unadi Madrid in cui il limite di velocità è di 120 km/h. Portato via in manette, deve rispondere di diversi reati contro la sicurezza stradale che potrebbero portare a pene detentive.