Moto3 | Mondiale 2024 | i favoriti Holgado cerca il riscatto | Alonso vuole la consacrazione | gli italiani alla finestra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del Moto. Come sempre la categoria che si annuncia più imprevedibile e pronta a regalare colpi di scena ed emozioni è ovviamente la. La classe più leggera è reduce da un anno vissuto davvero con il cuore in gola e il titolo di Jaume Masià. Chi sarà il nuovo “re”? Iniziamo subito con il dire che Jaume Masià non ci sarà più in, per cui il trono della classe più leggera è vacante. I pretendentisuccessione sono tanti e tutti validi. Tra questi non ci sarà nemmeno il vice-campione del mondo, ovvero il nipponico Ayumu Sasaki, a sua volta sbarcato in Moto2. Attenzione, quindi, al colombiano David. Dopo la crescita esponenziale della seconda parte del 2023, il pilota del team CFMoto Aspar sarà chiamato a ...