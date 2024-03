Moto2 | Mondiale 2024 | i favoriti Aldeguer in pole | Arbolino e Vietti tra i suoi avversari principali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ultime ore di attesa a Lusail in vista del Gran Premio del Qatar, primo dei ventuno round previsti per la nuova stagione del Moto. Oltre alla MotoGP, si preannuncia come sempre grande spettacolo anche nelle categorie di supporto tra cui la, in cui scopriremo nei prossimi mesi chi succederà nell’albo d’oro al fenomeno Pedro Acosta. Quest’ultimo, dominatore assoluto della classe mediana nel 2023, è stato promosso infatti in top class da KTM lasciando campo libero al resto della griglia. In realtà c’è già un altro super talento spagnolo che sembra pronto a seguire le orme del “Tiburón de Mazarrón“, candidandosi al ruolo di favorito principale per il titolo in attesa di effettuare il grande salto verso la MotoGP nel 2025 con Ducati (probabilmente nel Team Pramac). Stiamo parlando di Fermin, un ...