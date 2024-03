Mostra santini e poi le strappa la collana dal collo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le fa vedere alcuni, ma era solo una scusa per sfilarle la. Colpo andato a segno ieri, tra le 11 e mezzogiorno, ad opera di un truffatore solitario che è entrato in azione a ridosso del centro storico, precisamente in vicolo Campo, una piccola traversa di via Zoncada a Codogno. Secondo quanto appreso, nel mirino è finita una donna di 81 anni che stava camminando lungo la strada; ad un certo punto le si è avvicinato un tizio che ha cercato subito l’approccio tirando fuori dalle tasche Immaginette sacre. È stato un attimo: il truffatore ha messo in atto il suo piano, riuscendo ad abbindolare la donna alla quale è stato sfilato l’oggetto prezioso al. Lo sconosciuto si è dato poi alla fuga mentre la vittima ha chiamato subito dopo il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha chiesto alla donna ...