Morto Paolo Chiesi | fondatore del gruppo farmaceutico e uomo di scienza

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Parma, 6 marzo 2024 – Si è spento ieri all'età di 84 anni, presidente onorario deldie dottore in Chimica,è stato, dal 1985 fino all'estate dell'anno scorso, vicepresidente dell’omonimo, un colosso da circa 2,75 miliardi di euro di ricavi. Nel corso della sua vita ha creato oltre 50 brevetti ed è stato autore di tantissime pubblicazioni scientifiche; in particolare, la sua ricerca ha dato un enorme contributo nel campo delle terapie respiratorie, neonatali e per le malattie rare. "La sua presenza ha rappresentato una fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui – spiega in una nota il–, grazie alla sua ...