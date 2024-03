Morto il drammaturgo Edward Bond | firmò Blow up con Antonioni

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ènelle scorse ore ilbritannico, uno dei più importanti autori della seconda metà del Novecento. L’uomo, 89 anni, era ricoverato presso l’Addenbrookes Hospital di Cambridge nel Regno Unito. Nel corso della sua lunga carriera, ha firmato oltre 50 opere teatrali e scritti teorici, collaborando anche alla sceneggiatura candidata all’Oscar del filmUp (1966) di Michelangelo. Le opere disi sono distinte in particolare per l’ironia molto cinica, alle volte crudele, delle storture della società contemporanea. Nato il 18 luglio 1934 a Londra, autodidatta,aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta entrando a far parte del Writer’s Group, riunito presso il Royal Court ...

