Morto Guy Ruelle | grande maestro di judo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pesaro, 6 marzo 2024 – E’questa mattina alle 4,40 all’hospice di Fossombrone, dove era ricoverato per l’aggravarsi della malattia Guy. Aveva 68 anni. Già da una settimana era debolissimo, mangiava sempre meno ed era cosciente della sua situazione. Dopo aver avuto una paura tremenda al tempo del Covid lo ha portato via il cancro.era commissario tecnico della nazionale di San Marino e soprattutto, l’anima delFazi club Pesaro con sede nella scuola Cantarini, in via del Carso, in zona Tombaccia; infatti il nome Fazi deriva proprio da Juri Fazi, che oggi conosciamo come imprenditore di successo, ma che in precedenza è stato 14 volte campione italiano ed ha partecipato a due Olimpiadi.era laureato in medicina e chirurgia; è stato un atleta di interesse nazionale, ...