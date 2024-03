Morto a 32 anni lo stilista Bernardo La Guardia | il corpo senza vita trovato nel suo appartamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E’ statonella sua casa di MilanoLadi 32che lavorava per prestigiosi brand di moda. L’allarme è stato lanciato dai familiari e dagli amici dopo che da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui: quando i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nel suodomenica sera per lui non c’era più nulla da fare. A causarne la morte, con tutta probabilità, un malore improvviso. Il giovane, originario di Terni, si era trasferito a Milano nel 2019 per dareal suo atelier sartoriale Esthés, frequentato da clienti noti nel mondo dello spettacolo. Le sue creazioni lo avevano reso un punto di riferimento nel settore della moda milanese, con ...