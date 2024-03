Morti sul lavoro | il presidente di Ance Puglia | «Impossibile lavorare sui cantieri a 79 anni»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gerardo Biancofiore, lei presiede l'regionale, l?associazione dei costruttori edili. Come mai su un cantiere si trova apersonale anche in età avanzata? È...

Un terrificante incidente Aereo si è verificato a Nashville, in Tennessee (Stati Uniti). Un velivolo di piccole dimensioni si è schianta to sulla autostrada ... (thesocialpost)

Chieti, auto si schianta contro un albero: Morti marito e moglie: L'uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida e ha perso il controllo dell'auto, che è andata a finire contro un albero. La donna è morta sul colpo, mentre il marito è deceduto poco dopo ...tgcom24.mediaset

Biden invita la moglie di Navalny al Congresso (ma lei non andrà). Kiev: «Distrutta nave di Mosca in Crimea»: Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 6 marzo, in diretta. È di 7 Morti e 6 feriti il bilancio dell’attacco ucraino al pattugliatore russo Sergei Kotov, affondato nel Mar Nero dopo essere st ...corriere

GRANDE SUCCESSO DEL CIRCOLO CANOA CATANIA AL LAGO DI NICOLETTI NEL PRIMO APPUNTAMENTO REGIONALE DEL CAMPIONATO DI FONDO: Al via la nuova stagione agonistica del Circolo Canoa Catania. Primo appuntamento al Lago di Nicoletti (Enna) per il Campionato Siciliano di Fondo e Gara Regionale Canoa Giovani. Grande partenza dei c ...ienesiciliane