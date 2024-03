Morta nel sonno a 12 anni | forse un’embolia dopo un infortunio sportivo | attesa per l’autopsia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si attendono gli esami dell'autopsia per scoprire le cause della morte della 12enne trovata senza vita a letto dal papà, militare statunitense ad Aviano (Pordenone): il sospetto è che possa essersi sviluppata un'embolial'al ginocchio che la giovanissima aveva rimediato durante una partita di football americano.

