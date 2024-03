Monterotondo | bar ritrovo di clienti con precedenti per droga | scatta la chiusura

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Era diventato un punto didi soggetti pregiudicati, in particolare per. I Carabinieri chiudono temporaneamente un bar a. La vicenda. Carabinieri(ilcorrieredellacitta.com)Attività commerciali all’apparenza come tutte le altre ma che invece nascondono presunti giri illeciti. L’ultimo caso arriva da, in provincia di Roma, dove un locale è stato chiuso dai Militari dell’Arma nell’ambito dei controlli verso il fenomeno della cosiddetta malamovida. Ma è soltanto l’ultimo di una lunga serie: negli ultimi giorni infatti sono stati diversi gli esercizi che si sono visti sospendere la licenza. Dalla Capitale all’hinterland, in campo le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Bar chiuso adi ...

La banda del piede di porco: svaligiati due bar, poi la spaccata all'Eurospin: Scattato l'allarme sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Ladri al bar sulla strada della Neve Militari del nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo che poco dopo hanno ricevuto una ...romatoday

Porto San Giorgio - Follia in un bar: ubriaco aggredisce titolare, avventori e carabinieri: Caos in un bar di Porto San Giorgio dove un albanese, visibilmente ubriaco, ha dato in escadescenze. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 19, quando l’uomo, residente in città e lavoratore su un ...veratv

Samb-Real Monterotondo 1-1: rossoblù in silenzio stampa: SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Dopo il pareggio interno per 1-1 con il Real Monterotondo, nessun tesserato della Samb si è presentato in sala stampa. Dunque rossoblù in silenzio. Tanta delusione per la ve ...veratv