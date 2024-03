Montecorvino Rovella | si schianta con la moto | 26enne in fin di vita

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Momenti drammatici asulla SR 164, dove una vettura avrebbe urtato unciclo. A causa del sinistro, il giovane in sella allaavrebbe impattato contro la recinzione di un’abitazione distante circa 92 metri dal luogo dell’incidente. Velocemente, sul posto sono giunti i militari della Norm-sezione radiomobile di Battipaglia per effettuare le indagini e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale. Attualmente, ildi– come riporta il quotidiano La Città – è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Segui ZON.IT su Google News.

Montecorvino Rovella, 26enne in fin di vita al “Ruggi” dopo lo schianto in moto: StampaE’ intubato, in condizioni gravissime, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, il 26enne di Montecorvino Rovella che ieri mattina ha avuto la peggio nell’ennesimo viol ...salernonotizie

Violento scontro tra auto e moto a Montecorvino Rovella. Centauro ricoverato in ospedale: Grave incidente stradale questa mattina nei pressi del cimitero comunale a Montecorvino Rovella lungo la S.R.164. Una Kia e una motocicletta si sono violentemente scontrate per cause da accertare. Il ...ondanews

Incidente a Montecorvino Rovella: scontro tra auto e moto, grave un giovane: StampaIncidente a Montecorvino Rovella, sulla SR 164, dove un’auto ha urtato una moto, facendo cadere a terra il motociclista. Ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “San Giovanni di D ...salernonotizie