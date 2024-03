Montecitorio | question time con i ministri Fitto e Pichetto Fratin

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 6 marzo, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative in merito al definanziamento di progetti in Abruzzo, in relazione alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Torto – M5S). Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, risponderà invece a interrogazioni sulle iniziative in relazione all’aumento delle tariffe di luce e gas per famiglie e imprese, in particolare a tutela dei clienti cosiddetti vulnerabili (Borrelli – AVS); sulle misure a sostegno del settore della raccolta ...