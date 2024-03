Monsters & Co - La serie | Sulley e Mike nel trailer della Stagione 2

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laarriverà prima su Disney Channel e successivamente su Disney+ Disney ha diffuso in streaming il2 di; Co. La- Lavori in corso!, che debutterà in primis su Disney Channel il prossimo 5 aprile, a tre anni di distanza dall'arrivoprima. Ilvede il protagonista Tylor Tuskman reclutato per lavorare in una società rivale. Insieme al, la Disney ha confermato che la nuovadebutterà su Disney Channel il 5 aprile, con due episodi inediti. Ogni sabato successivo verranno rilasciati altri due nuovi episodi, fino a quando l'interaarriverà su Disney+ il 5 maggio. Oltre ai ...