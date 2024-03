Monopoli-Brindisi oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. La formazione biancoverde ha bisogno di portare a casa dei punti davanti ai propri tifosi per tenersi distante dalla zona retrocessione. La compagine pugliese, dal suo canto, è in una situazione estremamente delicata e spera di strappare una vittoria per alimentare le residue speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 258. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Derby a Monopoli: il Brindisi si gioca le residue chance di salvezza: Appuntamento oggi (ore 18.30) al Veneziani. Esordio per mister Losaco. I biancoverdi allenati dall'ex Taurino in piena bagarre playout I biancazzurri non vincono da 12 partite consecutive ...brindisireport

Esoneri, dimissioni respinte e ritorni lampo. La crisi di Brindisi vista dalla panchina: clima niente male in vista della gara che vale una stagione, domani sera a Monopoli un derby che per il Brindisi rappresenta l’ultima concreta possibilità di evitare la retrocessione diretta, ma non ...rainews

Serie C: Nicola Losacco nuovo allenatore del Brindisi: Nel primo tempo i siciliani sono passati in vantaggio al 32’ con Zunno, nel secondo tempo hanno raddoppiato al 6’ per merito di Ragusa, i pugliesi al 9’ hanno accorciato le distanze con Opoola e al 29 ...giornaledipuglia