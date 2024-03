(Di mercoledì 6 marzo 2024) La logica - e in realtà anche l'obiettivo - è quello di rendere sempre più chiaro e diretto il rapporto contribuente fisco. Cosicchè pagare le tasse non sia...

I lavoratori dipendenti potranno dire Addio al Modello 730. È in arrivo, infatti, un’importante novità, che, almeno sulla carta, dovrebbe contribuire a ... (quifinanza)

Certificazione Unica 2024: chiarimenti dal Fisco sui lavoratori autonomi: In una nuova Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul termine di presentazione, delle CU 2024 di redditi di lavoro autonomo professionale ...lavoripubblici

Modello 730, ecco come cambierà con il questionario: le differenze con la precompilata. Domande e risposte: La logica - e in realtà anche l'obiettivo - è quello di rendere sempre più chiaro e diretto il rapporto contribuente fisco. Cosicchè pagare le tasse non ...ilmessaggero

Fisco, arriva il nuovo 730 semplificato: Cambia la dichiarazione dei redditi, arriva il 730 semplificato. Ma rimarrà comunque possibile la “vecchia” modalità ...donnamoderna