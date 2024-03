Mo | Pignedoli M5S | ' Ue si impegni di più e imponga cessate fuoco'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Il popolo palestinese non merita elemosine calate dall'alto, ma una pace duratura e dignitosa. Le testimonianze che arrivano dalla missione di parlamentari italiani in Medio Oriente sono sconcertanti. C'è il rischio di epidemie incontrollabili, si muore di fame, tanto più che i camion di aiuti umanitari impiegano un mese per entrare a Gaza a causa dei controlli dell'esercito israeliano. Le proiezioni parlano di ulteriori 85 mila morti nei prossimi mesi se non si arriva a unilsubito". Così in una nota Sabrina, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "Ringraziamo la delegazione del Movimento 5 Stelle, composta da Stefania Ascari, Carmela Auriemma e Dario Carotenuto, che a Gaza hanno ribadito l'importanza dell'agenzia Unrwa delle Nazioni Unite per l'assistenza umanitaria dei ...