Mo | Oms | ' più di 8 000 pazienti devono essere evacuati da Gaza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 mar. (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha affermato che più di 8.000 personetrasferite fuori daper cure mediche. Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Oms pere Cisgiordania, ha detto ai giornalisti che circa 6.000 persone dovevanoevacuate per ferite e disturbi legati alla guerra, fra le qualicon lesioni da trauma multiplo, ustioni e amputazioni. Altre 2.000 sonoche necessitano di cure per cancro e altre gravi malattie croniche. L'Oms ha affermato che spostare questifuori daallevierebbe parte della pressione sui medici e sugli ospedali che stanno lottando per continuare a funzionare in una zona di guerra.