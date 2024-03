Mo | oltre 30 razzi lanciati dal Libano verso Kiryat Shmona

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tel Aviv, 6 mar. (Adnkronos) –30sono statidal, nel nord di Israele, dei quali 17 sono caduti in aree aperte e 13 sono stati intercettati dalle difese aeree dell’Idf. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità del lancio di, affermando che è stato condotto in risposta agli attacchi israeliani su Hula.L’Idf ha risposto, colpendo due siti di lancio situati a Taybeh e Aarab El Louaizeh, nelmeridionale, che erano stati utilizzati da Hezbollah per colpire l’area di. L’esercito israeliano ha colpito instrutture militari appartenenti a Hezbollah a Dibbine e Ayta ash Shab. L'articolo CalcioWeb.