Mo | oltre 120 firme per manifesto di ‘Sinistra per Israele’

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Sono120 i firmatari del‘Dal 7 ottobre alla pace’ promosso da Sinistra per Israele sulla crisi in Medio Oriente e aperto a quanti credono in una soluzione fondata sui diritti di entrambi i popoli e sulla loro convivenza. Tra i firmatari, Giuliano Amato, Corrado Augias, Furio Colombo, Piero Fassino, Valeria Fedeli, Dario Nardella, Pina Picierno, Lia Quartapelle, Mario Ricciardi, Andrea Romano, Ivan Scalfarotto, Luciano Violante.?Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e le conseguenze drammatiche dell?operazione militare israeliana sulla popolazione palestinese – recita il– hanno determinato una spirale che va immediatamente interrotta attraverso un accordo di cessate il fuoco che consenta la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e l?inoltro alla popolazione ...