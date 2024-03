Mo: Houthi, 'attaccati due cacciatorpedinieri Usa': Sana'a, 6 mar. (Adnkronos) - "Le forze armate yemenite hanno effettuato un'operazione durante la quale hanno attaccato due cacciatorpedinieri statunitensi nel Mar Rosso". Lo ha detto al canale ...lanuovasardegna

Perché Instagram e Facebook sono andati in down in tutto il mondo: le fake news sugli hacker: Per quasi due ore gli utenti di Instagram e Facebook non sono riusciti a entrare nei loro profili. Le piattaforme sono andate in down per quello che sembra un problema tecnico. Intanto però sui social ...fanpage

Guerra Israele – Hamas, allarme dell'Oms: oltre 8mila pazienti devono essere evacuati LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele – Hamas, allarme dell'Oms: oltre 8mila pazienti devono essere evacuati LIVE ...tg24.sky