Mo: Gantz, 'senza smilitarizzare Rafah sarebbe come spegnere 80% fuoco': Washington, 6 mar. (Adnkronos) - “Finire la guerra senza smilitarizzare Rafah è come mandare i vigili del fuoco per spegnere l’80% di un incendio”: Israele dovrà annientare Hamas a Rafah. Lo ha detto ...lagazzettadelmezzogiorno

Il Super Tuesday è di Trump: suoi 12 Stati, Haley gli soffia il Vermont. Anche Biden vince, ma si sente il voto di protesta: Joe Biden e Donald Trump trionfano nel Super Tuesday. È un risultato atteso, in quelle che sono forse le primarie più prevedibili della storia politica statunitense. Il voto di ieri manda comunque alc ...ilfattoquotidiano

Benny Gantz negli Usa vede Kamala Harris (alle spalle di Netanyahu): “Amministrazione internazionale a Gaza con Paesi della regione”: Benny Gantz si prende la scena a Washington, incontra la vicepresidente americana Kamala Harris senza l’ok del premier Benjamin Netanyahu e presenta pubblicamente i suoi piani (condivisi con Washingto ...ilfattoquotidiano