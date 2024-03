Miu Miu | dall’adolescenza all’età matura | la moda di Miuccia Prada per tutte le donne

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Parigi, 6 marzo 2024 – In passerella per Miu Miu al Palais de Iena ieri pomeriggio c’era Gigi Hadid, splendida nella ecopelliccia, e però anche un pugno di signore famose in età. Attrici come Kristin Scott Thomas, classe 1960, e poi la spagnola Angela Molina (la più disinvolta) che è del 1955 e la dottoressa e influencer Qin Huilan che ha settant’anni.perfettamente a loro agio e chicchissime. Strepitoso il defilé di Miu Miu doveha dato lezione al mondo di classe e libertà, marchio considerato giovanile e amatissimo dalla grande creativa che ha reso nobile perfino il nylon, e ora non solo girlishness ma adatto ale. E questo spiega anche questa svolta storica, visto che nel 2023 Miu Miu ha venduto +49% rispetto all’anno prima e molto di abiti oltre che di accessori. ...

